اليوم.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية

كتب- مينا غالي:

أعلن حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أنه سيتم اليوم الخميس صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية بعد الرابعة عصرا.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢١/١٢/٩ عن شهر ديسمبر 2021.

وأكدت الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.