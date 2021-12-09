برلماني يقترح إدراج قريتين بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لإدراج قريتي الخطاطبة وكفرداود بمحافظة المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال شلبي، في اقتراحه، إن المواطنين بقريتي الخطاطبة وكفرداود التابعين لمركز السادات بمحافظة المنوفية يعانون أشد المعاناة من ضعف البنية التحتية لغالبية القرى والمتمثل في تردي شبكة الصرف الصحي وشبكات المياه، وهو الأمر الذي بات يهدد حياتهم؛ لتسريب المياه أسفل المنازل نتيجة الشبكات العشوائية المنفذة من قبل الأهالي، وعدم وجود شبكات صرف صحي بالبعض الآخر من القرى، بالإضافة إلى معاناة المواطنين من الانقطاع الدائم للمياه نتيجة تردي حالة شبكات المياه وتلوث المياه الناتج عنه.

وأضاف عضو مجلس النواب: نظرًا لمعاناة أهالي قريتي الخطاطبة وكفرداود بمحافظة المنوفية من ضعف البنية التحتية، وفي إطار اهتمام رئيس الجمهورية بضمان حياة كريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجًا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نقترح إدراج قريتي الخطاطبة وكفرداود ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنوفية.