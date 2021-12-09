خصم 50%.. قطر تعلن آخر موعد لتصحيح أوضاع المخالفين لقانون تنظيم الوافدين

كتب يوسف عفيفي:

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وكشف التقرير أن آخر موعد لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة وسمات العمل والزيارات العائلية 31 ديسمبر الجاري مع خصم 50% من نسبة قيمة المخالفة.

وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر إن عدد من تقدموا لتصحيح أوضاعهم غير القانونية من العمالة الوافدة من كل الجنسيات وصل إلى 20 ألف طلب مخالفة لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وأكد الملحق العمالي على أنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المشار إليها تقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى مركز من المراكز الخدمية التالية: مراكز خدمات أم حلال، وأم مسنيم "الصناعية سابقا" ومسيمير، والوكرة، والريان.

وأشار الملحق العمالي إلى أنه على الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السادسة مساء، ويستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديًا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حالة عدم تصحيح أوضاعهم.