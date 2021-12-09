السيسي يوافق على قرض ياباني بقيمة 20 مليار ين

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض من اليابان بقيمة 20 مليار ين ياباني (نحو 176 مليون دولار) يهدف لتطوير قطاع الكهرباء.

وحمل القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية برقم 324 لسنة 2021، موافقة الرئيس على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "جایکا" للحكومة المصرية قرض تنمية.

وبحسب القرار يهدف القرض لتطوير قطاع الكهرباء في مصر، وقيمة القرض 20 مليار ين ياباني لتنفيذ برنامج الإصلاح في هذا القطاع.