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الإسكان: جارٍ تنفيذ 73 مشروعا للصرف الصحي ضمن حياة كريمة بأسوان

11:31 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
الإسكان: جارٍ تنفيذ 73 مشروعا للصرف الصحي ضمن حياة كريمة بأسوان

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- أحمد مسعد:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية غرب أسوان/ مركز أسوان، بمحافظة أسوان.

وأوضح الجزار، في بيان، الخميس، أنه فور توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج القرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، أثناء زيارته الأخيرة للقرى المتضررة من الأمطار الغزيرة في محافظة أسوان، بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، في تنفيذ أعمال الرفع المساحي للقرية وتم الانتهاء منها، وجارٍ تنفيذ أعمال التصميمات.

وقال وزير الإسكان إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ 73 مشروعا للصرف الصحي (في مراحل التنفيذ المختلفة)، بمحافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشار الجزار إلى أن الوزارة تتولى أيضا تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

عاصم الجزار وزير الإسكان الصرف الصحي مبادرة حياة كريمة

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