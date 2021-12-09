أكثر الكلمات إنتشاراً

ياسمين عبد العزيز الطقس فيروس كورونا أوميكرون إثيوبيا سد النهضة
Masrawy logo white

رشق القطارات بالحجارة.. بيان من السكة الحديد ومناشدة للمواطنين

11:22 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
رشق القطارات بالحجارة.. بيان من السكة الحديد ومناشدة للمواطنين

السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

طالبت وزارة النقل، لمواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية واستكمال المشروعات الضخمة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأهابت الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.​

السكة الحديد وزارة النقل رشق القطارات بالحجارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..لقاح كورونا.. بيان من الصحة بشأن تطعيم المتخلفين عن الجرعة الثانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا