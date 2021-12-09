رشق القطارات بالحجارة.. بيان من السكة الحديد ومناشدة للمواطنين

كتب- أسامة علي:

طالبت وزارة النقل، لمواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية واستكمال المشروعات الضخمة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأهابت الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.​