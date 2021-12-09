هاني الناظر يوجه 6 نصائح للتعامل مع الأتربة - في المنزل وعند الخروج

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور هاني الناظر، مجموعة من النصائح للتعامل مع موجات الأتربة والرياح المثيرة للرمال.

وقال الناظر، إن هناك 6 خطوات يجب اتباعها في تلك الأثناء وهي على النحو التالي:

1- إغلاق النوافذ جيدا.

2- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة.

3- عند الاضطرار للخروج يفضل ارتداء ملابس ثقيلة ونظارة سوداء لحماية العين من الأتربة والكمامة لحماية الجهاز التنفسي.

4- للسيدات والبنات دهان الجلد بكريمات مرطبة لحمايته من الجفاف.

5- عند العودة للمنزل يفضل الاستحمام بالماء الدافئ والصابون.

6- ينصح لمرضى الحساسية الحرص على تناول أقراص الحساسية مثل تلفاست أو زيرتك أو ليفوهستام للكبار والصغار يتناولون ملعقة صغيرة من نفس الأدوية.