هاني الناظر يوجه 6 نصائح للتعامل مع الأتربة - في المنزل وعند الخروج
كتب- محمد نصار:
وجه الدكتور هاني الناظر، مجموعة من النصائح للتعامل مع موجات الأتربة والرياح المثيرة للرمال.
وقال الناظر، إن هناك 6 خطوات يجب اتباعها في تلك الأثناء وهي على النحو التالي:
1- إغلاق النوافذ جيدا.
2- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة.
3- عند الاضطرار للخروج يفضل ارتداء ملابس ثقيلة ونظارة سوداء لحماية العين من الأتربة والكمامة لحماية الجهاز التنفسي.
4- للسيدات والبنات دهان الجلد بكريمات مرطبة لحمايته من الجفاف.
5- عند العودة للمنزل يفضل الاستحمام بالماء الدافئ والصابون.
6- ينصح لمرضى الحساسية الحرص على تناول أقراص الحساسية مثل تلفاست أو زيرتك أو ليفوهستام للكبار والصغار يتناولون ملعقة صغيرة من نفس الأدوية.
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