عزبة أبوقرن.. إزالة 1021 عقارا بنسبة 90% من المنطقة



كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه تم إزالة ما يقارب 90% من منطقة عزبة أبوقرن العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة على أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

وشدد المحافظ على أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد في عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

وأعلن محافظ القاهرة أنه تم إزالة 1021 عقارا بعزبة أبوقرن حتى الآن وتسكين 3565 أسرة مستحقة بمساكن حضارية بمشروع معا 1، و2 والتي أنشأتها الدولة كسكن بديل بحي السلام، مشيرًا إلى أن منطقة عزبة أبوقرن تعد من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدانا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة لا تترك الأماكن التي يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى في مشروعات تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن منطقة عزبة أبوقرن ستدخل ضمن المشروع الذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة على أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل إليها الأهالي بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم حيث تضم وحدات صحية ومركز شباب ومدارس وخطوط نقل عام ومخابز.