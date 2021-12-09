القاهرة: ضبط 3 أطنان لحوم خنازير فاسدة وعبوات خمور بهذه المنطقة

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين ومديرية الطب البيطري بالقاهرة بالتعاون مع مباحث التموين في ضبط 3 أطنان لحوم خنازير فاسدة بجراج محول لمخزن بأحد عقارات المرحلة الأولى لعمارات بيتشو.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمديرية الطب البيطري ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين بشن حملات على الأسواق والمحال لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المواطنين من أساليب الغش والتلاعب.

كما تم ضبط كمية من عبوات الخمور وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.