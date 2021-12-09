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رئيس الوزراء يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية بمطار القاهرة

10:04 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية بمطار القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء


كتب- محمد غايات ومحمد عبيد:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب ميقاتي.

ويقوم رئيس الحكومة اللبنانية بزيارة إلى القاهرة تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها رئيس الوزراء، لبحث مجالات التعاون الثنائي، وأهم الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مصطفى مدبولي نجيب ميقاتي مطار القاهرة لبنان

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