السيسي عن المستشارة الألمانية: شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تشرف بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف السيسي، عبر حساباته على فيسبوك وتويتر: تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة، والتي أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم.

وتابع الرئيس: لن تنسى مصر حكومة وشعبا ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واختتم الرئيس السيسي: إنني إذ أعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة.