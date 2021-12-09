السيسي عن المستشارة الألمانية: شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تشرف بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأضاف السيسي، عبر حساباته على فيسبوك وتويتر: تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة، والتي أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم.
وتابع الرئيس: لن تنسى مصر حكومة وشعبا ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
واختتم الرئيس السيسي: إنني إذ أعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان