أكثر الكلمات إنتشاراً

ياسمين عبد العزيز الطقس فيروس كورونا أوميكرون إثيوبيا سد النهضة
Masrawy logo white

الطقس.. انتهاء العاصفة الترابية.. وظاهرة جديدة خلال ساعات

09:56 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
الطقس.. انتهاء العاصفة الترابية.. وظاهرة جديدة خلال ساعات

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، صباح اليوم، إنه يسود طقس مستقر على كافة الأنحاء لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 21 درجة وتستمر درجة الحرارة الصغرى في حدود 13 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة وجنوب الصعيد 24 درجة.

حالة الطقس اليوم

يشهد طقس اليوم الخميس تحسنا كاملا في الأحوال الجوية مع الساعات الأولى وعودة إلى الاستقرار في حالة الطقس بهدوء كامل في سرعات الرياح وانخفاض في ارتفاعات الأمواج على مسطح البحر المتوسط وتكون للشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس الأيام القادمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي على مختلف الأنحاء خلال الأيام القادمة.

الطقس درجات الحرارة عاصفة ترابية الأرصاد

الخبر التالى:

السيسي عن المستشارة الألمانية: شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. انتهاء العاصفة الترابية.. وظاهرة جديدة خلال ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا