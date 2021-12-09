الطقس.. انتهاء العاصفة الترابية.. وظاهرة جديدة خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، صباح اليوم، إنه يسود طقس مستقر على كافة الأنحاء لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 21 درجة وتستمر درجة الحرارة الصغرى في حدود 13 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة وجنوب الصعيد 24 درجة.

حالة الطقس اليوم

يشهد طقس اليوم الخميس تحسنا كاملا في الأحوال الجوية مع الساعات الأولى وعودة إلى الاستقرار في حالة الطقس بهدوء كامل في سرعات الرياح وانخفاض في ارتفاعات الأمواج على مسطح البحر المتوسط وتكون للشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس الأيام القادمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي على مختلف الأنحاء خلال الأيام القادمة.