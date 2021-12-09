حدث ليلا| توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات وطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن أزمة المناهج

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعام الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الطقس وتعطيل الدراسة.. توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

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رابعة ابتدائي.. طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن أزمة المنهج

تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بشأن أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائى.

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"التعليم" تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيًا

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

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هيئة الدواء تكشف تفاصيل تحذيرها من خطورة حقنة الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التواصل الاجتماعي، إن الهيئة منذ إنشائها وهي مسؤولة عن الدور الرقابي الكامل على أمن الدواء المصري، والرقابة لن تجدي نفعًا بدون التوعية، مشيرًا إلى أن الهيئة تبنت توعية المواطن بالممارسات الصحية الآمنة، حيث أنه كان هناك بعض الممارسات الخاطئة مثل حقنة البرد، قائلًا: "منقدرش نمنع المواطن أنه يأخذها لكن لابد من تحذيره وتعريفه بأخطارها".

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شكر وترحيب.. تفاصيل اجتماع أمير قطر وولي عهد السعودية (فيديو)

بعد ساعات من وصول ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عقد الجانبان القطري والسعودي الاجتماع السادس لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين.

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صندوق مكافحة الإدمان: الحشيش يحتل المرتبة الأولى بين المتعاطين

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة علاج الإدمان، إن مخدر الحشيش يقع في المرتبة الأولى لمتعاطي المخدرات ثم الهيروين والترمادول ثم باقي المواد التخليقية، مشيرًا إلى 50% من متعاطي الحشيش يصلون إلى مرحلة الإدمان.

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مكافحة الإدمان: حالة واحدة تنقذ الموظف متعاطي المخدرات من الفصل

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة علاج الإدمان، إنه بداية من 15 ديسمبر الجاري سيجري تطبيق القانون فيما يتعلق بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات.

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رئيس الشهر العقاري: بوابة مصر الرقمية توفر 22 خدمة للتيسير على المواطنين

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن خطة وزارة العدل لم تقتصر على إنشاء مقرات، بل تمت زيادة فروع التوثيق بكافة المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات بين وزارة العدل والتخطيط والاتصالات، للتيسير على المواطنين.

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أول تحرك برلماني بعد إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ما أعلنه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم و علمي رياضة والتي معمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023.

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