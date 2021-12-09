كورونا في 24 ساعة| ضوابط العمرة ومفاجأة عن أوميكرون وتحذير من "الصحة العالمية"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 304156 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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كورونا اليوم: تحذير من الصحة العالمية.. وتأثير عدوى أوميكرون الشديدة على الأطفال

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أعراض أوميكرون: نوع محدد من السعال يجب البحث عنه مع الألم العضلي

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الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

"التعليم" تخاطب المديريات لتشجيع الطلاب على تلقي لقاح ضد فيروس كورونا

"أوميكرون" من بين أكثر الكلمات التي أسيء نطقها في عام 2021

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