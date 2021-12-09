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عودة الشبورة والقاهرة 21 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

08:00 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
عودة الشبورة والقاهرة 21 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الشبورة

كتب- يوسف عفيفي:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 العظمى والصغرى 13، والسواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14، وشمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10، وجنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 12.

الشبورة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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