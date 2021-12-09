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اليوم.. "الوطنية للصحافة" تعلن إرسال بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية

05:00 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
اليوم.. "الوطنية للصحافة" تعلن إرسال بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية

عبد الصادق الشوربجي

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، اليوم الخميس، عن شهر ديسمبر 2021، مشددة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، نظمت من قبل منتدى حواريا، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم خلاله استعراض السياسات المالية للدولة والإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا ومجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية، والأزمة التى يشهدها العالم أجمع حاليا في فترة ما بعد التعافي من الجائحة وارتفاع التضخم والأسعار، فضلا عن مؤشرات انتهاء الأزمة والتحديات والانجازات في ملفات الضرائب والجمارك والفاتورة الإلكترونية ومستهدفات الموازنة العامة للدولة.

حضر المنتدى، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، المستشار عادل بريك، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.

عبد الصادق الشوربجي التكنولوجيا المؤسسات القومية الهيئة الوطنية للصحافة

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