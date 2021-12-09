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اليوم وغدا.. حفلان لفرقة أوبرا القاهرة بمناسبة أعياد الكريسماس

03:57 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
اليوم وغدا.. حفلان لفرقة أوبرا القاهرة بمناسبة أعياد الكريسماس

فرقة أوبرا القاهرة

تقدم فرقة أوبرا القاهرة حفلين بمناسبة أعياد الكريسماس، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، وبمصاحبة عازفة البيانو مايا چيڤينيريا ومن إخراج شريف رمضان وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس والجمعة 9 ، 10 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التى تحتفى بالكريسماس منها الليلة الهادئة، عيد الميلاد الأبيض ، هل تعلمى يا مارى، هل تسمع ما اسمعه، 12 يوم فى الكريسماس، سانتا لوكيا، هذا هو الكريسماس، أكثر اللحظات الرائعة بالعام، رنين الجرس الرائع ، استمتع بالقليل من الكريسماس ، حاول أن تتذكر ، سأكون فى البيت من أجل الكريسماس وغيرها .. أداء ايمان مصطفي، مصطفي محمد، تحية شمس الدين، وليد كريم، مني رفلة، عماد عادل، جولي فيظي، عبد الوهاب السيد، جيهان فايد، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، عزت غانم، انجي محسن، الهامي امين، ليلي ابراهيم، اسامة علي، نورستا المرغني، ابراهيم ناجي، اسامة جمال، سلمي الجبالي، برهان الدين فاروق.

جدير بالذكر، أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.​

فرقة أوبرا القاهرة أعياد الكريسماس مايا چي?ينيريا معهد الموسيقى العربية

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