مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 9/12/2021، الموافق 5 جمادي الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجر 5:06 صباحًا

أذان الظهر 11:47 صباحاً

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد آذان الفجر 5:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً

موعد أذان العصر 2:39 مساءً

موعد آذان المغرب 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد آذان الفجر 5:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً

موعد أذان العصر 2:32 مساءً

موعد أذان المغرب 4:51 مساءً

موعد أذان العشاء 6:13 مساءً.

​

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد آذان الفجر 4:54 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب 5:02 مساءً

موعد أذان العشاء 6:19 مساءً

اضغط هنا

ــ​