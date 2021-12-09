الطقس المرتقب.. انتهاء العاصفة الترابية وارتفاع الحرارة وانخفاضها في هذه الأيام

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 9 ديسمبر وحتى الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

اعتبارا من الخميس 9 ديسمبر: استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

الخميس 9 ديسمبر:

شبورة مائية من (5 لـ 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

اعتبار من الجمعة 10 ديسمبر إلى الأحد 12 ديسمبر 2021، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين (2/4) درجات مئوية.

الجمعة 10 ديسمبر:

شبورة مائية من (5 لـ 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 11 ديسمبر:

شبورة مائية من (5 لـ 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الأحد 12 ديسمبر:

شبورة مائية من (5 لـ 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اعتبارا من الإثنين 13 ديسمبر 2021، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2/4 درجات مئوية.

الإثنين والثلاثاء 13 و 14 ديسمبر:

شبورة مائية من (5 لـ 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في بعض المناطق، الأمر الذى أدى إلى تعطل المدارس فى بعض المحافظات.

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