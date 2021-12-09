خاص.. تعرف على سعر تذكرة معرض الكتاب المقبل وطريقة الحجز

كتب- مصراوي:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته ال53، والتي ستنطلق نهاية شهر يناير المقبل، لن تكون مجانية مثل الدورة الماضية وإنما سيكون الدخول بخمسة جنيهات للفرد كما كان الأمر خلال الأعوام الماضية.

ولفتت المصادر، إلى أن حجز التذاكر سوف يكون من على المنصة فقط، ولن يكون هناك شباك تذاكر يدوي، وستكون التذكرة للدخول يوما واحدا فقط، مثل تذكرة المترو، إذا خرج الشخص فلن يدخل إلا بتذكرة جديدة.

وتسهيلًا على الجمهور أكدت المصادر إلى وجود متطوعون يحملون أجهزة لحجز التذاكر أمام بوابات معرض الكتاب، لمن ليس لديه خبرة بالأمر.

وفيما يلي رابط منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب.. اضغط هنا