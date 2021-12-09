بقرار حكومي.. وقف وظائف عمال الكنس بنظافة الجيزة - مستند

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وقف وإلغاء الوظائف المعلنة سابقا، بشأن الحاجة لعمال نظافة في "أعمال الكنس" على مدار وردية واحدة لمدة 8 ساعات، نظير أجر يومي 150 جنيهًا.

وأوضح "جلال"، لمصراوي، أن ذلك جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء، بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وقف هذه الوظائف، وذلك بتاريخ 7/11/2021، والذي ينص على منع أي تعاقدات تحت أي بند من البنود إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وأشار جلال، إلى أن قرار عودة الإعلان عن هذه الوظائف مستقبلا غير معلوم حتى الآن، لافتا إلى أن إعلان هيئة النظافة عن حاجتها لعمال كنس بأجر يومي 150 جنيها لمدة 8 ساعات، تم قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/11/2021.

وتابع: يمكن إدراج المواطنين المتقدمين للعمل في هذه الوظائف للعمل في الهيئة، عقب إسناد أعمال النظافة في محافظة الجيزة لشركات نظافة خاصة، على غرار محافظة القاهرة.

وكان مجلس الوزراء، أصدر قرارا بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها.

جاء ذلك في ضوء قيام بعض الوحدات والجهات بإجراء تعاقدات دون الحصول على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وبناء على الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة العامة للنظافة والتجميل مؤخرا، بشأن حاجتها إلى "عمالة كنس" للعمل لمدة 8 ساعات بأجر يومي مقداره 150 جنيها.

وأوضح الكتاب الدوري الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه:

يرجى التفضل بالإحاطة أن الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وجه بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة أو إلحاف أي عمالة تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها، إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

ووجه القرار، إلى كل من السادة الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات العامة والخدمة المستقلة، ورؤساء أجهزة المستقلة والمجالس القومية.

وتابع القرار: لذا يرجى التكرم بمراعاة تنفيذ توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء المشار إليها بكل دقة.

يذكر أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، كانت أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في "أعمال الكنس" على مدار وردية واحدة بأجر يومي 150 جنيهًا.

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