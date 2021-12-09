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الأعلى للإعلام يطالب بالاعتماد على المصادر الرسمية في تغطية الجرائم

12:15 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
الأعلى للإعلام يطالب بالاعتماد على المصادر الرسمية في تغطية الجرائم

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالي:

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة، بالاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء في تغطية الجرائم، وحذر من النقل من المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس في الكود الذي أصدره، بشأن ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة، والذي وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عليه في اجتماعه العاجل، أنه يجب على وسائل الإعلام الالتزام بالتالي:

1- يجب على وسائل الإعلام والصحف الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان.

2- يفضل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية.

3- يجب التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الامكان.

كما طالب المجلس بعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال:

1- يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

2- يجب الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات.

3- يجب التحقق دائماً من دقة الخبر قبل نشره.

4- يجب اجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم لمحتوى النشر أو البث قبل البث أو النشر.

5- يجب الإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث.

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