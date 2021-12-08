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"هتسمعوا أخبار كويسة".. نائب: استدعاء وزير التعليم أمام مجلس النواب الثلاثاء

11:49 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
"هتسمعوا أخبار كويسة".. نائب: استدعاء وزير التعليم أمام مجلس النواب الثلاثاء

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" الناس بتسأل أيه اللي تم بعد طلب الإحاطة اللي قدمته ضد وزير التربية والتعليم بخصوص المناهج الجديدة ومشكلات منظومة التعليم؟!.. في ناس فاكرة أن الموضوع أنتهى كدا! والمجلس نسي الموضوع!".

وذكر البياضي في المنشور: "تمت مناقشة الطلب في لجنة التعليم، و أعتذر الوزير عن عدم الحضور، لسفره، وأناب نائب الوزير ولجنة التعليم الموقرة أيّدت ماجاء في طلب الإحاطة، والنهاردة البرلمان قرر؛ استدعاء الوزير شخصياً يوم الثلاثاء القادم ومش قدام لجنة التعليم، لا! قدام الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة.

وأختتم : "إن شاء الله تسمعوا أخبار كويسة يوم الثلاثاء"

مجلس النواب فريدي البياضي طارق شوقي منظومة التعليم

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