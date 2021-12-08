البابا تواضروس يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني
كتب- مينا غالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء الدكتور هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني والوفد المرافق له.
وحرص وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني على زيارة المقر البابوي والالتقاء بقداسة البابا في أولى زياراته الرسمية لمصر.
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