بعد اعتمادها رسميا.. مواعيد تطبيق الأسعار الجديدة للإقامة بالفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس الوزراء، اعتماد قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ورفع قيمة الحد الأدنى للفنادق.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 306 لسنة 2021، بتحديد هذه الأسعار.

ويطبق القرار على كافة الفنادق اعتبارا من أول مايو 2022 في كافة محافظات الجمهورية ومدنها، عدا محافظات (الأقصر - أسوان - الوادي الجديد) ومدينتي (طابا - نويبع) فيعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 2022.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- 50 دولارا لفنادق خمس نجوم.

- 40 دولارا أو ما يعادلها لفنادق أربع نجوم.

- 30 دولارا أو ما يعادلها لفنادق ثلاث نجوم.

- 20 دولارا أو ما يعادلها لفنادق نجمتين.

- 10 دولارات أو ما يعادلها لفنادق نجمة واحدة.

من جانبها، أشادت غرفة المنشآت الفندقية، بقرار مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للإقامة في الفنادق بشكل متدرج حسب فئة الفنادق.

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، في تصريح لمصراوي، إن القرار سليم ويصب في مصلحة القطاع السياحي، ويساعد على ضبط السوق ورفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للنزلاء في الفنادق.

وقال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن القرار صائب 100%، ويأتي لضبط السوق الذي يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، بعد أن تدنت الأسعار سابقا.

وأوضح الشاعر لمصراوي، أن تنظيم الأسعار بشكل متدرج حسب فئة كل فندق، يساعد على العمل بحيث لا تقل عن السعر المعلن، وتستطيع الفنادق رفع خدماتها المقدمة للسائحين، كون المنافسة ليست أسعارا فقط ولكنها خدمات، والنزول بالسعر يؤدي إلى قلة الخدمات، ما يؤثر بالسلب على السياحة في المستقبل.

وتابع: تدني أسعار فنادق 5 نجوم، يؤثر على فنادق 4 نجوم، وتدني أسعار فنادق 4 نجوم من يؤدي إلى التأثير على فنادق 3 نجوم، وبذلك تحصل فنادق 4 و5 نجوم على كافة النزلاء، ولا تجد عمل لفنادق 3 نجوم ونجمتين ونجمة واحدة نزلاء".

وأشار الشاعر، إلى أن قرار رفع الأسعار، كان مطلبا لكثير من الفنادق التي تضررت من تدني الأسعار، خاصة فندق 4 و5 نجوم من فنادق 3 نجوم التي تدنت بالأسعار لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين.

وأوضح أن غرفة المنشآت الفندقية، اتفقت مع وزارة السياحة والآثار، بأن يكون هناك حد أدنى للأسعار بهدف مساعدة الجميع على العمل، ونتمنى أن يكون القرار في مساره الطبيعي الصحيح لخدمة السياحة المصرية.



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