نائب وزير السياحة تشارك في حفل سفارتي بنجلاديش والهند بمناسبة اليوبيل الذهبي

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في الاحتفال الذي أقامته سفارتي بنجلادش والهند بالقاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لبدء العلاقات الدبلوماسية بين بنجلادش والهند واليوبيل الذهبي لاستقلال بنجلادش.

وبحسب بيان اليوم، ألقت نائب الوزير كلمة خلال الاحتفال، استهلتها بالتأكيد على العلاقات القوية التي تربط مصر وكلا البلدين في مجال السياحة والآثار، مشيرة الى ترحيب الوزارة بمزيد من التعاون مع البلدين لتبادل الخبرات في مجال السياحة.

وأوضحت شلبي، أن مصر تتمتع بمقومات سياحية وأثرية متنوعة وهو ما يميزها عن غيرها من المقاصد السياحية الأخرى، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإبراز هذه المقومات المتنوعة والمتميزة للعالم.

ومن جانبه، أشار السفير "أجيت جوبتي" سفير الهند في القاهرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند منذ عقود.

وتحدث السفير "مونيرول إسلام" سفير بنجلادش في القاهرة عن العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبنجلادش والتي تقوم على القيم المشتركة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي اعترفت بدولة بنجلادش وأن العلاقات بين البلدين ازدادت قوة على مدار السنوات الماضية.