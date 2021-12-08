العليا للحج تكشف الموعد النهائي لإعلان ضوابط العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف ناصر تركي عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن موعد إعلان الحكومة، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1443 هجرية.

وقال تركي لمصراوي، الأربعاء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ستعلن الأسبوع المقبل، الضوابط المنظمة للموسم، والسماح للشركات السياحية بتوثيق العقود وإعلان البرامج للمواطنين وأسعارها، وتشغيل الرحلات.

يأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، فتح الطيران المباشر بين مصر والمملكة، وفتح باب العمرة أمام المصريين لموسم 1443 هجرية.

وفي سياق متصل، كان مصدر بغرفة شركات السياحة، كشف عن أبرز ملامح الضوابط المنظمة للعمرة، على النحو التالي:

- خطاب ضمان يبدأ من 50 إلى 150 ألف جنيه كوديعة في وزارة السياحة والآثار، بجانب مليون شيك بنكي عاد

- موافقة الوكيل السعودي واعتماد خطاب الضمان.

- سداد 2800 جنيه تحليل 2 PCR+ تأمين كورون.

- سداد رسوم 1000 جنيه لغرفة شركات السياح.

- تخصيص مشرف لكل شركة 2020/2021، مع تحديث كارنيهات غرفة الشركات.

- حرمان الشركة التي ليس لديها مشرفين من الحصص.

- العمرة ستكون خلال أشهر (رجب شعبان رمضان).

- ممنوع تداول بيع التأشيرات بين شركات السياحة، ومن يخالف سيعاقب بإلغاء ووقف التراخيص.

- تسجيل الشركة باركود البوابة مع الوكيل السعودي.

- خطاب الاعتماد البنكي من السعودي يكون بإفادة كتابية معتمد.

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