الطقس السيئ.. الأرصاد توضح موقف الدراسة بالمدارس والجامعات غدا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موقف الدراسة بالمدارس والجامعات، غدا، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال شاهين في تصريحات لمصراوي، إن البلاد تشهد خلال ساعات الليل القادمة تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، وانتهاء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد.

وأكد شاهين، أن تحسن حالة الطقس المرتقبة لا يستدعي تعطل المدارس والجامعات قائلا:"حالة الجو خلال الأيام المقبلة تشهد استقرارا لا يجعل هناك حاجة إلى تعطل المدارس والجامعات".

وأشار إلى أن الرياح ستهدأ وتكون مصحوبة بوضوح الرؤية خلال ساعات الليل المقبلة، بالإضافة إلى هدوء الأمواج التي ارتفعت فى الساعات الماضية نحو 5 أمتار فى محيط مسطح البحر المتوسط.

وتابع شاهين: "اعتبارا من فجر غد الخميس ستبدأ الشبورة المائية فى الظهور على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات الزراعية، ومع بداية ساعات النهار تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ليسود البلاد الطقس المستقر خلال الأيام القادمة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل".

كانت حالة الطقس خلال الساعات الماضية قد شهدت عدم استقرار بسبب نشاط الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في بعض المناطق، الأمر الذى أدى إلى تعطل المدارس فى بعض المحافظات.