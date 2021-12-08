حالة الطقس في القاهرة.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على محافظة القاهرة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضحت الهيئة، في تنويه لها عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن محطات الرصد الجوي التابعة للهيئة، تشير إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية على محافظة القاهرة.

وأضافت أن مستوى الرؤية الأفقية الآن على القاهرة 4000 متر، ومن المتوقع أن يعم التحسن التام على كافة الأنحاء في الساعات القادمة.

يأتي هذا التحسن، بعد أن عاشت معظم أنحاء الجمهورية يوم عاصف نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية التي أدت إلى إثارة الرمال والأتربة على معظم الأنحاء ووصلت إلى حد العاصفة على بعض المناطق وخاصة على المناطق المكشوفة وانخفضت معها مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير حيث سجلت القاهرة اليوم عاصفة وانخفضت معها مستوى الرؤية إلى 1000 متر.

وسقطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار الحالية التي تشهدها البلاد وخاصة العاصفة الترابية، موضحة أن غدا الخميس، هو الموعد انتهاء الموجة الحالية، على أن يشهد الطقس استقرارا في الأحوال الجوية حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 13 ديسمبر 2021.