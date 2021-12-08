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مصر والأردن.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الدور ربع النهائي

08:35 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
مصر والأردن.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الدور ربع النهائي

منتخب مصر

مصراوي

أعلنت شبكة أون تايم سبورت، نقل مباراة المنتخب المصري ونظيره الأردني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب المصرى مع الأردنى فى الخامسة مساء السبت المقبل على ملعب الجنوب القطرى، من أجل تحديد المتأهل لنصف نهائى البطولة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بفارق الانذارات عن منتخب الجزائر بواقع 6 بطاقات صفراء وطردين لمحاربى الصحراء و 6 بطاقات للفراعنة، ليتصدر المنتخب الوطنى مجموعته لمواجهة الأردن، فيما يقع المنتخب الجزائرى صاحب الترتيب الثانى فى مواجهة منتخب المغرب.

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