محافظ مطروح يستعرض المشروعات القومية أمام وفد برلمانى



كتب- نشأت علي:

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الدولة المصرية تهتم بتنمية المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، تمشيًا مع خطة الدولة والسياسة العامة لتنمية الحقيقية والشاملة ورؤية الدولة 2030.

وكان للمحافظة نصيب كبير من المشروعات القومية، منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة العلمين الجديدة التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تصل لميارات الجنيهات وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية و سكنية ومنطقة للأبراج السكنية.

وتابع "شعيب"، خلال لقاء أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذى يزور المحافظة حالياً، برئاسة النائب عماد سعد حمودة: "من المشروعات القومية أيضًا محور الضبعة، ومشروع المليون ونصف فدان ونصيب المحافظة منه، بالإضافة للقرار رقم 361 لسنه 2020 لإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد بناحية الساحل الشمالى الغربى باجمالى 707234.5 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة".

واستكمل المحافظ، خلال استعراض خطة التنمية والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها: "كما أن مشروع ميناء جرجوب البحري التجاري الدولي سيوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء سيوفر الكهرباء لمصر ويخدم مشروعات التنمية الحالية والمستقبلية بها"، وأخيرا مشروعات توفير مياه الشرب بجميع مراكز ومدن المحافظة عن طريق إقامة محطات تحلية عملاقة، ضمن مخطط الحكومة للتوسع فى الاعتماد على مياه البحر لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والزيادة السكانية الجديدة.