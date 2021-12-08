للحفاظ على المنابع.. الجيزة: إزالة 11 حالة تعدٍ على المصارف بأبوالنمرس​

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس حملة لإزالة التعديات على الترع والمصارف شملت إزالة 11 حالة تعدي بقرية نزلة الأشطر وطريق 6 أكتوبر وبمنطقة الحبس بشبرامنت.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن الحملة استهدفت إزالة التعديات على حرم الترع والمصارف بكافة صورها تأكيدا لفرض هيبة الدولة.

وأضاف المحافظ في بيان اليوم، أن الحفاظ على المجاري المائية ومنابع الري أصبح ضرورة ملحة خاصة مع تبني الدولة لمشروع تأهيل وتبطين الترع مما يستدعي مواجهة أي تعد على منابع الري بكل قوة.

وشدد المحافظ، على استمرار الحملات بكافة المراكز والمدن وعدم السماح بالتعدي على أملاك الدولة وإزالتها على الفور.

وشملت التعديات التي تم إزالتها غرف ومنشآت خرسانية وخشبية وجمالون ومحال واستراحات مقامة بالمخالفة والتي تمت إزالتها بتواجد ميداني للواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وتمت الإزالات حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.