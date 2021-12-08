غضب "وفد البرلمان" بمطروح لعدم حضور ممثلي المجتمعات العمرانية والقابضة للمياه



كتب- نشأت علي:

انتقد النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مرسى مطروح، للوقوف على مشكلات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، عدم حضور مسئولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاجتماع الذي حضره الفريق أركان حرب محافظ مرسي مطروح، وجميع قيادات الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتوصل لحلول لبعض المشكلات التي تهم المواطن.

وقال "حمودة"، في حضور محافظ مرسي مطروح، :"الجميع يعلم أن القيادة السياسية توفر جميع الإمكانيات لحل أي مشكلة تتعلق بحياة المواطن في أي بقعة في جمهورية مصر العربية، لكن ما شهدناه اليوم بحضور النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يؤكد أن هناك مسئولين غير مهتمين بهذه المشكلات أو هموم المواطن"، وعدم حضور المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي علامة استفهام كبرى تحتاج للتوضيح، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هموم المواطن ومتابعة تنفيذ المشروعات غير ذات أهمية بالنسبة لهم؟.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، وجميع أعضاء الوفد البرلماني، على وجود نية حقيقية وإصرار من اللواء خالد شعيب، لسماع صوت المواطن في مرسى مطروح، وهناك إصرار على الحل الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.

من جانبهم طالب أعضاء الوفد البرلماني، برد من وزارة الإسكان، لتوضيح عدم حضور مسئولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين على دعمهم الكامل لمحافظة مرسى مطروح ومواطنيها.