"حياة كريمة" تنظم احتفالا للأطفال بالتعاون مع أكاديمية الفنون ومسرح سيد درويش

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نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع أكاديمية الفنون ومسرح سيد درويش احتفالًا بمشاركة عدد كبير من أطفال قرى مبادرة (حياة كريمة) خاصة الأطفال من ذوي الهمم بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة".

وذكرت المؤسسة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك، الأربعاء، أن الثقافة والفنون جزء من التنمية، والتنمية حق من حقوق الإنسان، منوهة بأن الفقرات التي أقيمت على مسرح سيد درويش تنوعت ما بين فقرة يقدمها أحد الشباب الموهوبين من قرى (حياة كريمة)، وذلك في إطار اكتشاف المواهب الشابة ومنحهم المساحة والفرصة للإبداع والتميز.

وأضافت أن الاحتفال تضمن أيضًا توزيع هدايا رمزية للأطفال وعرض مسرحي مميز (سوبر كركور ورسالة إلى كل المصريين)، وتضمنت المسرحية فيديوهات تعريفية لتوسيع مدارك الأطفال حول مشروع بنبان، وحياة كريمة، المشروعات الزراعية، وما حدث بشأن سفينة إيڤرجرين وكيف تم التعامل معها، وهي من إخراج الدكتور وحيد أسامة وتأليف شادن عصام الدين.