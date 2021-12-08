الطقس وتعطيل الدراسة.. توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد على أن محافظات القاهرة الكبرى وعدد آخر من محافظات الجمهورية تشهد حالة من الطقس الغير مستقر مع وجود رياح متوسطة وشديدة محملة بالأتربة ، مشيراً إلي إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ نظراً لحالة الطقس الغير مستقر حيث تشهد محافظة مطروح أمطارا خفيفة متقطعة على مدينة براني مع تكاثر السحب والغيوم على معظم قرى ومدن المحافظة مصاحبة برياح شديدة باردة، مشيراً إلى إنه قد سقط عمود في قرية الجفيرة وجاري اتخاذ اللازم.

ولفت التقرير أيضا إلى بداية سقوط الأمطار الخفيفة على مدينة رشيد بمحافظة البحيرة دون تجمعات للمياه، وقامت الأجهزة التنفيذية علي وجه السرعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بنشر المعدات بالشوارع لمجابهة تجمعات مياة الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار متوسطة على مدن مطوبس والرياض وبرج البرلس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ وانقطاع أسلاك الكهرباء بقرية حصة الغنيمي سيدي سالم وجاري الإصلاح، لافتاً إلى أنه تم غلق مينائي بوغازى والدخيلة بمحافظة الاسكندرية وتم انتشار معدات شفط المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى طبقاً لخطة الإنتشار المعدة لمواجهة موجة الطقس المتوقعة.

كما تعرضت محافظة الغربية لسقوط بعد أعمدة الإنارة والأشجار في عدد من القرى وجاري التعامل مع الموقف، كما تعرضت محافظات دمياط والبحيرة والشرقية للرياح الشديدة والمحملة للأتربة والأمطار الخفيفة.



وشدد اللواء محمود شعراوي على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما طالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.