السيسي وضع "خارطة طريق".. أول تعليق برلماني عن "المنتدى العالمي للتعليم العالي"

كتب- مصراوي:

أشادت النائبة الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي، والتي أعلن خلالها تخصيص 100 منحة من الجامعات المصرية لطلاب الدول العربية.

وقالت "البيومي"، في تصريح لمصراوي، إن المنتدى يهدف إلى مناقشة مشكلات التعليم العالي في العالم العربي في ظل التحديات التي تواجه الدول العربية، مشيرة إلى أن توصيات المنتدى ستكون خارطة طريق لتطوير التعليم العالي العربي ليتواكب مع التعليم العالمي.

وأضافت عضو لجنة التعليم، وهي مشاركة في "حلقة نقاش حول "دور المنظمات الدولية في اكتشاف المهارات.. وكيفية التوقع بالمهام والوظائف بالمستقبل"، وذلك على هامش المنتدى، أن الرئيس السيسي خلال المناقشات كان يثير نقاط غاية في الأهمية وتمثل أهم معوقات تطوير التعليم.

وأشارت إلى أن إثارة الظروف الاقتصادية للبلدان العربية تمثل نقطة هامة تحتاج إلى المزيد من النقاشات ووضع الحلول، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي يمثل أهم معوق لتطوير التعليم العالي والحياة العلمية بشكل عام.

وأوضحت البرلمانية، أن ارتفاع تكاليف الدراسات العلمية والأبحاث ثمثل صدمة كبيرة لصناع هذا المجال، مشيرة إلى أن البحث العلمي يجب أن يأخذ حقه في اهتمامات الدول العربية لمواكبة المتغيرات العالمية في هذا المجال.

وأشارت البيومي، إلى أن العالم العربي وخصوصا مصر لديه العديد من العلماء والخبراء والمتخصصين ولكن نظرا لارتفاع التكاليف وصعوبة التمويل تمثل تدمير لهذه الطاقات ومن ثم عدم الاستفادة منها في مجال البحث العالمي، موضحة أن خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السيسي عبر ضرورة التعاون والتنسيق بين دول العالم في مجال البحث العالمي، طوقة نجاة لهذا المجال.

وكشفت أنها عبر مشاركتها في إحدى النقاشات بالمنتدى، كان دائما السؤال المطروح كيف يمكن الاستفادة من الحضارة الإسلامية ودورها في نقل الحضارة وسؤال عن كيفية أن تكون الدول الإسلامية والعربية فى الصدارة ويعود التاريخ عما كان؟.

وأضافت أن هذا المنتدى يأتي في ظل ظروف تؤكد أهمية البحث العلمي وهو فيروس كورونا، مؤكدة أن كورونا أثبت للعالم أنه لا بديل عن البحث العلمي لمواجهة هذه الأزمة رغم كافة الإمكانيات المادية التي حاول العالم ضخها خلال الأزمة ذاتها.

وكان الرئيس السيسي، قد قال إن المتحدثين تكلموا من منظورهم عن العلوم والمعرفة على مستوى العالم والتقدم ومستوى التعليم المنتظر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي، اليوم الأربعاء: "أنا هاتكلم عن التعليم من منظور تنفيذي، لدينا 50 دولة من دول العالم الإسلامي، ياترى جودة التعليم إيه؟"، مضيفًا: "التعليم حق من حقوق الإنسان، مش مجرد التعليم؛ ولكن التعليم الجيد، فالطالب اللي قال إنه كان بيدرس وقال هاخلص ويشتغل في شركته.. ده من خلال جودة التعليم المتاح له.. تحقق له فرص عمل ومشاركة حقيقية".

تابع الرئيس السيسي: "ما حجم التعليم الجيد المتاح في الـ50 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي؟ لو كنا بنتكلم عن المعرفة الحقيقية وجودتها، فإنها كنز وثروة مخفية؛ ولكن للحصول عليها لا بد من قدرات للحصول عليها.. قدرات اقتصادية للدول عشان تقدر توفر التعليم ده".