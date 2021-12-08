بالصور.. "أمين الشيوخ" يكرم قيادات بالمجلس لبلوغهم سن التقاعد
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كتب- مصراوي:
شهد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، حفل تكريم إيناس السعيد رئيس قطاع المراسم والعلاقات العامة والترجمة، وسهام عبدالهادي وكيل الوزارة بقطاع شئون الأعضاء بمجلس الشيوخ بمناسبة بلوغهما السن القانونية للخروج على المعاش.
وسلم أمين الشيوخ، درع المجلس تقديرًا لهما ولما قدمتاه من جهد خلال سنوات عملهما الطويلة بالمجلس.
من جانبهما، توجهت إيناس وسهام بالشكر والتقدير للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس على التكريم المشرف.
كما توجهتا بالتحية والشكر لكافة الزملاء الذين حرصوا على حضور حفل التكريم وما لمستاه منهم من حب خلال سنوات العمل بالبرلمان.
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