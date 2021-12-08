وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي هيئتي تسجيل مهندسي أوغندا وتنزانيا

أ ش أ

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد هيئة تسجيل مهندسي أوغندا برئاسة المهندس إيزاك موتنيو، ووفد هيئة تسجيل مهندسي تنزانيا برئاسة المهندس ليما نينالوبا، بالتعاون مع لجنة الخارجية والشؤون الأفريقية بنقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس أحمد هشام.

وأكد أعضاء وفد التنسيقية في بيان، الأربعاء، على تطور العلاقات بين مصر وأفريقيا وخاصة مع دولتى أوغندا وتنزانيا فى عدة مجالات، وأن هناك عملا مشتركا بين مصر والدولتين في المجالات المتعلقة بالمشروعات الزراعية والتدريب والبنية التحتية.

وأوضح ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر بين الجانبين على كافة المستويات، وتدعيم أطر التعاون خاصة لما توليه الدولة من اهتمام لتعزيز أطر التواصل مع كافة الدول الإفريقية، وتناول الوفد الرؤى إزاء عدد من القضايا المختلفة وذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أشاد وفد هيئتي تسجيل مهندسي أوغندا وتنزانيا بالتطور الهائل فى جميع المجالات التى حققته الدولة المصرية وخاصة في مجال الطرق والطاقة والزراعة والبنية التحتية والمدن الجديدة ولاسيما العاصمة الإدارية، مثمنين سياسة الدولة المصرية بتمكين الشباب، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية سواء على الجانب التشريعي أو التنفيذي.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على بحث التعاون فى المجالات التى طرحها الوفدان الأوغندى والتنزانى فى نقل الخبرات التدريبية المصرية واستمرارية استقبال الوفود بين الجانبين.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية كل من، النائب محمد إسماعيل، والنائب طارق الخولي، والنائبة رشا أبو شقرة، أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب محمد السباعى، والنائب عمرو عزت، ومن أعضاء التنسيقية، أحمد موسى، وحسام الدين محمود وأحمد الحمامصى.​