هجوم برلماني على مسؤولي مطروح.. ونائب: عاوز ممثلي التخطيط يشغلوا مخهم شوية

كتب- نشأت علي:

هاجم النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، المسؤول عن قطاع الصرف الصحي بمحافظة مطروح، قائلًا: للأسف المسؤول يعرض حلولًا للصرف الصحي بالمحافظة، من شأنها تلويث مياه الآبار الجوفية الصالحة للشرب، في الوقت الذي تمنع فيه الدولة مثل هذه الوسائل، فهو يدرس في اتجاه والدولة تسير في اتجاه.. فهل ذلك المسؤول يستحق أن يستمر في مكانه ونستأمنه على حل مشكلات الصرف الصحي بمطروح؟

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، محافظ مرسى مطروح، وعددًا من المسؤولين بالمحافظة خلال زيارته إلى مطروح لتفقد المشروعات القومية.

وأكد مسعود أهمية محافظة مطروح ودورها في السياحة الداخلية، منتقدًا المشكلات التي تعانيها حاليًّا، مشيرًا إلى أنها موجودة من السبعينيات سواء أزمة المياه أو الصرف الصحي.

وتابع مسعود: أيضًا بالنسبة إلى التخطيط العمراني، أتساءل: أين هيئة التخطيط العمراني في محافظة تصل مساحتها ثلث مساحة مصر، مش عارفين نجيب فيها مساحة لحل مشكلة الصرف الصحي، بأي منطق هذا؟

وأضاف مسعود: القيادة السياسية تعمل في كل الاتجاهات؛ ولكن أين التخطيط العمراني في هذا الأمر؟ وأين التخطيط طويل الأمد وقصير الأمد؟

وتابع النائب: نتحدث عن أجمل شواطئ في مصر، وللأسف غير مستغلة، ولا يوجد استغلال لها بسبب مشكلات الصرف الصحي.

وطالب مسعود بتوفير حوافز للاستثمار في المناطق النائية؛ مثل سيوة بمحافظة مطروح، وكذلك الاهتمام بالسياحة العلاجية باعتبارها جزءًا من الحركة السياحية.

واختتم النائب كلامه قائلًا: هناك عشوائية في المحافظة، وهي تحتاج إلى تخطيط وناس تحب بلدها، ومسؤولين بيحبوا مصر.

وقال مسعود: في ظل الجمهورية الجديدة، نريد مضاعفة المساحة التي تقيم عليها مصر، مطالبًا مسؤولي التخطيط بالعمل على ذلك، قائلاً: "يشغلوا مخهم شوية".

وكان النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مرسي مطروح، للوقوف على مشكلات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، انتقد عدم حضور مسؤولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للاجتماع الذي حضره محافظ مرسى مطروح وجميع قيادات الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتوصل إلى حلول لبعض المشكلات التي تهم المواطن.

وقال حمودة، في حضور محافظ مرسي مطروح: الجميع يعلم أن القيادة السياسية توفر جميع الإمكانات لحل أية مشكلة تتعلق بحياة المواطن في أية بقعة في جمهورية مصر العربية؛ لكن ما شهدناه اليوم بحضور النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يؤكد أن هناك مسؤولين غير مهتمين بهذه المشكلات أو هموم المواطن، وعدم حضور المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علامة استفهام كبرى تحتاج إلى التوضيح، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هموم المواطن ومتابعة تنفيذ المشروعات غير ذي أهمية بالنسبة إليهم؟

وأكد رئيس لجنة الإسكان وجميع أعضاء الوفد البرلماني، وجود نية حقيقية وإصرار من اللواء خالد شعيب، لسماع صوت المواطن في مرسى مطروح، وهناك إصرار على الحل الفوري في حدود الإمكانات المتاحة.

وطالب أعضاء الوفد البرلماني برد من وزارة الإسكان؛ لتوضيح عدم حضور مسؤولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين دعمهم الكامل لمحافظة مرسى مطروح ومواطنيها.