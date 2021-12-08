Masrawy logo white

الرياح تتجه للشرق.. "الأرصاد" تنشر فيديوهات لحالة الطقس في المحافظات

03:39 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب- محمد سامي:

تصوير- كريم أحمد:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سرعات الرياح ستهدأ خلال الساعات المقبلة بشكل كبير، وأنها تتجه الآن للمناطق الشرقية كمدن القناة وسيناء.

وأضافت الهيئة: الرؤية تتحسن بعد ساعات، ونتوقع أمطار خفيفة على القاهرة، وأن يكون طقس الخميس مستقر.

ماذا حدث في طقس المحافظات؟

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية عدة فيديوهات تلقتها الصفحة من عدد من المواطنين بشأن الحالة الجوية وتطوراتها تتضمن نشاط الرياح والعواصف الترابية بالساحل الشمالي ووادي النطروان والإسكندرية والعلمين.

نشاط رياح وعواصف ترابية في الساحل الشمالي

العواصف الرملية من وادي النطرون

نشاط رياح في الإسكندرية

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بالعلمين

رياح الطقس الطقس السئ درجات الحرارة الأرصاد الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. كورونا اليوم: تحذير من الصحة العالمية.. وتأثير عدوى أوميكرون الشديدة على الأطفال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا