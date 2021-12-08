الرياح تتجه للشرق.. "الأرصاد" تنشر فيديوهات لحالة الطقس في المحافظات
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كتب- محمد سامي:
تصوير- كريم أحمد:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سرعات الرياح ستهدأ خلال الساعات المقبلة بشكل كبير، وأنها تتجه الآن للمناطق الشرقية كمدن القناة وسيناء.
وأضافت الهيئة: الرؤية تتحسن بعد ساعات، ونتوقع أمطار خفيفة على القاهرة، وأن يكون طقس الخميس مستقر.
ماذا حدث في طقس المحافظات؟
نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية عدة فيديوهات تلقتها الصفحة من عدد من المواطنين بشأن الحالة الجوية وتطوراتها تتضمن نشاط الرياح والعواصف الترابية بالساحل الشمالي ووادي النطروان والإسكندرية والعلمين.
نشاط رياح وعواصف ترابية في الساحل الشمالي
العواصف الرملية من وادي النطرون
نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بالعلمين
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