غضب برلماني بمرسى مطروح لعدم حضور مسؤولي "المجتمعات العمرانية" و"القابضة للمياه" اجتماع المحافظ

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مرسى مطروح للوقوف على مشكلات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، عدم حضور مسؤولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للاجتماع الذي حضره محافظ مرسى مطروح، وجميع قيادات الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة؛ للتوصل إلى حلول لبعض المشكلات التي تهم المواطن.

وقال حمودة، في حضور محافظ مرسي مطروح، إن الجميع يعلم أن القيادة السياسية توفر جميع الإمكانات لحل أية مشكلة تتعلق بحياة المواطن في أية بقعة في جمهورية مصر العربية؛ لكن ما شهدناه اليوم بحضور النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يؤكد أن هناك مسؤولين غير مهتمين بهذه المشكلات أو هموم المواطن، وعدم حضور المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علامة استفهام كبرى تحتاج إلى التوضيح، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هموم المواطن ومتابعة تنفيذ المشروعات غير ذي أهمية بالنسبة إليهم؟

وأكد رئيس لجنة الإسكان وجميع أعضاء الوفد البرلماني، وجود نية حقيقية وإصرار من اللواء خالد شعيب، لسماع صوت المواطن في مرسى مطروح، وهناك إصرار على الحل الفوري في حدود الإمكانات المتاحة.

وطالب أعضاء الوفد البرلماني، برد من وزارة الإسكان، لتوضيح عدم حضور مسؤولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين دعمهم الكامل لمحافظة مرسى مطروح ومواطنيها.