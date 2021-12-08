"محلية النواب" تطالب الحكومة بحسن استغلال أصول الوزارات والشركات

كتب- نشأت علي:

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل حي المرج- محافظة القاهرة، لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجية بمقابل مادي للحد من الكثافة المرورية وتنظيم الباعة الجائلين بالحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات المحافظة وممثلي الحكومة.

وقال النائب محمد رضا البنا، مقدم طلب الإحاطة، إن هذه الأرض غير مستغلة ومساحتها كبيرة ولا بد من استغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع عام.

وتضامنت لجنة الإدارة المحلية مع طلب الإحاطة، وتأكيد النواب ضرورة حسن استغلال الأصول التابعة للوزارات والشركات والجهات الحكومية.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن مسألة استغلال الأصول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة مقارنة بالعهود السابقة؛ ولكن هناك الكثير المأمول في هذا الملف.

وأشار السجيني إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك أراضٍ وأصول غير مستغلة رغم أنه يمكن حسن استغلالها في إقامة مشروعات وتعظيم الموارد، منتقدًا عدم استغلال الأرض المذكورة في طلب الإحاطة.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: توجد أزمة حقيقية في ملف الأراضي غير المستغلة، ونرى هذه النماذج في العديد من الأماكن، بأن تقوم الشركة أو الجهة مالكة الأرض غير المستغلة بإدخالها ضمن المديونيات، ولا توجد رؤية بشأن حسن استغلال الأصول.

وتابع درويش: "يجب استغلال الأصول في إقامة مشروعات، وبخصوص هذه الأرض يمكن عقد بروتوكول تعاون بين الشركة والمحافظة وتشكيل لجنة بينهما لدراسة استغلال قطعة الأرض والانتفاع بها".

وقال ممثل الشؤون القانونية بشركة النيل العامة للطرق والكباري إن الشركة عليها مديونيات للضرائب ووزارة المالية، ويتم تسويتها مع الوزارة.

واختتم السجيني مناقشة طلب الإحاطة، قائلًا: استنادًا إلى المادة 78 من لائحة المجلس نمنحكم فرصة 60 يومًا، وسيتم عقد جلسة أخرى في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، بحضور نائب وزير المالية ومصلحة الضرائب لمعرفة ما سيتم بخصوص هذه الأرض، وعلى محافظ القاهرة تقديم تصورات لكيفية وحسن استغلال هذه الأرض، وأتمنى أن تأتي الحكومة في هذه الجلسة مجتمعة على أمر واحد وهو حسن استغلال الأرض.