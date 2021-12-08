الطقس.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

قال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مستمر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والآن الرمال المثارة تتجه إلى مدن القناة والسواحل الشرقية وشمال سيناء، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

مناطق تتعرض للأمطار

وأضافت الهيئة: كما تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ماذا حدث؟

تشهد مصر حالة من الطقس غير المستقر منذ أمس الثلاثاء، مصحوبة برياح مُحملة بالأتربة سببت انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق وبالشوارع.

وقال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضح البيان: تستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ارتفع الموج (٥:٤) أمتار.​