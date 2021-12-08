الجيزة: إزالة ٣٢ تعد على الأراضي الزراعية وحرم النيل في 6 أحياء ومراكز

مطور عقاري: تنفيذ مناطق صناعية يخلق طلبًا على السكن في المدن الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت المحافظة من خلال مركز العياط بتنفيذ ٩ قرارات إزالة عبارة عن تركيب خطوط مواسير ري مخالفة على ترعة المعرقب فى نطاق الوحدة المحلية بالناصرية بمساحة إجمالية 150مترا.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة التعديات علي أراضي حرم الري بقرية الجلاتمة على مساحة ٣٣٢٧ م و ٤٦٩٠ م، بالإضافة إلى إزالة تعدي بالبناء على مساحة ٥٠٠ متر تقريباً بقرية أبو غالب.

كما تم إزالة ٥ حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقريتي ميت رهينه و نزلة الشوبك بمركز البدرشين.

وقام مركز أطفيح، بإزالة عدد ٨ حالات تعديات على حرم النيل على مساحة 470 مترا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ضبط مركز ومدينة الصف حالة بناء مخالف على مساحه ٥٠٠م وتم علي الفور إزالتها، بالإضافة إلى قيام حي الطالبية بتنفيذ إزالة عدد ٨ غرف مقامة بالمخالفة على أرض زراعية وذلك على مساحة 850متر بالقطاع الجنوبي بشارع عادل أمام وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.