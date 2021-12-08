السيسي: الحصول على تعليم جيد يحتاج إلى قدرات اقتصادية

كتب- أسامة علي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المتحدثين تكلموا من منظورهم عن العلوم والمعرفة على مستوى العالم والتقدم ومستوى التعليم المنتظر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي، اليوم الأربعاء: "أنا هاتكلم عن التعليم من منظور تنفيذي، لدينا 50 دولة من دول العالم الإسلامي، يا ترى جودة التعليم إيه؟"، مضيفًا: "التعليم حق من حقوق الإنسان، مش مجرد التعليم؛ ولكن التعليم الجيد، فالطالب اللي قال إنه كان بيدرس وقال هاخلص ويشتغل في شركته.. ده من خلال جودة التعليم المتاح له.. تحقق له فرص عمل ومشاركة حقيقية".

تابع الرئيس السيسي: "ما حجم التعليم الجيد المتاح في الـ50 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي؟ لو كنا بنتكلم عن المعرفة الحقيقية وجودتها، فإنها كنز وثروة مخفية؛ ولكن للحصول عليها لا بد من قدرات للحصول عليها.. قدرات اقتصادية للدول عشان تقدر توفر التعليم ده".

واستطرد الرئيس السيسي: كان عندنا تعليم للجميع؛ ولكن يا ترى كان جودته في نفس مستوى الدول المتقدمة؟ الإجابة وافتكر بمنتهى التواضع والوضوح: لا، ولو بالمعايير العددية لو لكل مليون جامعة، محتاجين نعمل 100 جامعة، وسعينا إلى ذلك خلال السنوات الست الماضية، وعملنا توأمة مع جامعات دولية ليعلمونا، ونتعلم من غيرنا، عشان ناخد مسارنا ونحقق لشبابنا.