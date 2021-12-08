الطقس.. رياح على جميع الأنحاء.. وسحب منخفضة في هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضح البيان: تستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وأكد البيان: هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ارتفع الموج (٥:٤) أمتار.​