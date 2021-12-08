السيسي يستمع إلى شرح تفصيلي من وزير التعليم العالي بشأن 4 جامعات جديدة في مصر

القاهرة - أ ش أ:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، معرض المنتدى العالمي للتعليم العالي الذي يعقد بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع السيسي إلى شرح تفصيلي من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أربع جامعات جديدة هي" آل سلمان، المنصورة الجديدة، الجلالة، العلمين"، والتي ضمت طلابًا، ومنهم مَن بدأ الدراسة السنة الماضية؛ مثل جامعة المنصورة الجديدة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شرحه للرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية للمعرض، إن جامعات "آل سلمان، المنصورة الجديدة، الجلالة، العلمين"، لديها شراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية"، مشيرًا إلى أنه يتم العمل في الجامعة المصرية- اليابانية، بجهد كبير جدًّا طبقًا للبرنامج التنفيذي لها، ويتم العمل على 14 كلية في نفس التوقيت.