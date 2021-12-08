وزيرا القوى العاملة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لرعاية العاملين بالقطاع الزراعي

كتب- مصراوي:

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير توقيع بروتوكول تعاون في مجال حماية ورعاية العاملين بالقطاع الزراعي "صغار الصيادين والمزارعين".

وقال محمد سعفان - عقب التوقيع، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء - إن التوقيع يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) التي تهدف لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية بكل فئاتها، والتمكين الاقتصادي لجميع الفئات ودعم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن البروتوكول يأتي أيضًا في إطار حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين والصيادين، مشددا على أهمية استكمال قواعد البيانات الموجودة حتى يتسنى للجهات المسئولة توفير كافة السبل للرعاية والحماية اللازمة.

وأوضح أن البروتوكول يهدف لتنمية مهارات العامل الزراعي المصري وتمكينه اقتصاديًا، والمساهمة في نقل العاملين بالقطاع غير المنظم للقطاع المنظم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء قواعد بيانات عن عمال الزراعة وصغار المزارعين والصيادين بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز التعاون في مجال رعاية وحماية وتدريب وتشغيل العمالة الزراعية المصرية والمرأة الريفية وتوفير حياة كريمة لهم وزيادة وعيهم التأميني.

وأكد أن البروتوكول يشمل أيضًا إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الزراعي، وتعزيز برامج التدريب التعاوني، والعمل على توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالقطاع الزراعي وتوفير العمل اللائق ومكافحة عمل الأطفال.

ولفت إلى أنه يتضمن تمكين العاملين بالقطاع الزراعي اقتصاديا وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالزراعة أو الثروة الحيوانية والداجنة أو الثروة السمكية، فضلًا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، واستهداف برامج تتماشى مع وظائف المستقبل بقطاع الزراعة، وتطوير مهارات التعامل مع نظم استخدام الميكنة الزراعية الحديثة وصيانة وإصلاح الآلات الزراعية وفقا لأحدث التقنيات.

من جهته.. أعرب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تقديره لوزير القوى العاملة على مبادرته لتوقيع هذا البروتوكول الذي يسهم في تقديم برامج رعاية وحماية لفئة من أهم الفئات في المجتمع المصري، مؤكدا أهمية تحديد أسس ومعايير للبيانات التي يتم تسجيلها في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة طبقا لهذا البروتوكول ، فضلا عن وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ البرامج المقترحة.

وأكد أن الوزارة تهدف إلي النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والعمل علي تطويرها، لافتا إلى أن هذا التعاون يسهم في تنفيذ العديد من الأنشطة وتقديم الدعم اللازم للعاملين بمجال الزراعة وعلى الأخص صغار المزارعين والفلاحين وصغار الصيادين، فضلا عن العمل على مد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة بما يحقق الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطن المصري.

وقع البروتوكول عن وزارة القوى العاملة المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن وزارة الزراعة الدكتور علاء عزوز سلامة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.