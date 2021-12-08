Masrawy logo white

الإسكان: الأحد 19 ديسمبر..بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي الرابع بالقاهرة الجديدة

10:56 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
الإسكان: الأحد 19 ديسمبر..بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي الرابع بالقاهرة الجديدة

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 19/12/2021، وحتى يوم الخميس 20/1/2022، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالحي الرابع منطقة "M" بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 10، يوم الأحد 19/12/2021، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 20/12/2021، والقطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 21/12/2021، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 41 : 50، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 51 : 60، يوم الأحد 26/12/2021، والقطع من 61 : 70، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 71 : 80، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 81 : 90، يوم الأربعاء 29/12/2021، والقطع من 91 : 100، يوم الخميس 30/12/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101 : 110، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 131 : 145، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 146 : 159، يوم الإثنين 10/1/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/1/2022 : الخميس 20/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

عاصم الجزار وزير الإسكان قطع أراضي بيت الوطن القاهرة الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس اليوم.. أتربة وانخفاض حرارة وأمطار تهدد القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا