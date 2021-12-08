كتب- مصراوي:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المنتدى العالمي للتعليم العالي يعقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي بعنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

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