Masrawy logo white

بث مباشر | السيسي يشهد المنتدى العالي للتعليم العالي و"الايسيسكو"

10:21 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
بث مباشر | السيسي يشهد المنتدى العالي للتعليم العالي و"الايسيسكو"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المنتدى العالمي للتعليم العالي يعقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي بعنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر​

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة المنتدى العالمي للتعليم العالي الايسيسكو رؤية المستقبل

الخبر التالى:

لا تؤثر على فاتورة الكهرباء.. أبرز 3 دفايات يفضل استخدامها في الشتاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس اليوم.. أتربة وانخفاض حرارة وأمطار تهدد القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا